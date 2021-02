카카오모빌리티, 칼라일그룹서 2억 달러 투자 유치

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오모빌리티는 글로벌 투자사 칼라일그룹으로부터 2억 달러(약 2200억원) 투자를 유치했다고 18일 밝혔다.

이번 투자유치는 2017년 TPG 투자 이후 3년 반 만에 진행된 것으로, 카카오모빌리티는 3조4200억원(포스트머니 기준)의 기업가치를 평가받았다.

카카오모빌리티는 지난해 카카오T 벤티, 카카오T 블루 등 택시 서비스의 다양화, 코엑스?에버랜드와 같은 주요 랜드마크의 주차장 운영권 확보 등을 통해 성장세를 이어갔다. 여기에 비즈니스 홈을 출시, B2B 사업 확대를 위한 기반을 마련하고 셔틀?시외버스?기차 등 신규 서비스를 잇따라 선보이며 양적, 질적 성장에 주력했다.

매출은 2019년 대비 3배에 가까운 성장을 기록했으며, 특히 올해는 영업이익 흑자를 바라보고 있다.

카카오모빌리티는 이번 투자 유치를 바탕으로 신사업 확대와 기술 투자에 공격적으로 나선다는 계획이다. 류긍선 카카오모빌리티 대표는 "국내 모빌리티 업계 대표 주자로서, 스타트업을 비롯 다양한 기업과 적극적으로 협업해 국내 모빌리티 생태계 전체가 카카오T를 기반으로 성장할 수 있는 선순환 구조를 구축할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

