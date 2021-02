해수부·국적선사, 수출지원용 선박 유럽항로에 조기 투입

[세종=아시아경제 권해영 기자] 해양수산부와 국적선사들은 수출기업 물류 지원을 위해 유럽항로에 선박을 조기 투입한다고 18일 밝혔다.

HMM은 조선소, 소속 얼라이언스와의 협의를 통해 오는 4월 중순에 인도할 예정이던 1만6000TEU(1TEU는 20피트 길이 컨테이너 1개)급 초대형 컨테이너선 2척을 내달 중순 유럽항로에 조기 투입한다. 나머지 선박도 올해 6월까지 순차적으로 인도받아 시급한 항로에 배정할 계획이다.

미주노선의 경우 HMM과 SM상선이 이달 중순 이후 3척의 임시선박을 추가로 투입한다. 동남아노선에는 HMM이 1척의 임시선박을 추가로 투입할 예정이다.

해수부는 3월 이후 해운 시황과 수요 등을 모니터링하며 선박을 추가 배정할 계획이라고 밝혔다.

컨테이너 박스 공급과 관련해 HMM은 1만6000TEU 선박 조기 투입에 맞춰 3월 중순 이후 컨테이너 박스 4만3000개를 매월 1만개씩 인도받을 예정이다.

올해 하반기 활용할 컨테이너 박스도 사전에 충분히 확보하기 위해 40피트(ft) 컨테이너 박스 1만7000개를 추가로 제작한다.

정부는 수출입기업의 물류 애로를 해소하고자 작년 말부터 '민관 합동 수출입물류 종합대응센터'를 운영하고 있다.

전재우 해수부 해운물류국장은 "국적선사들과 함께 필요할 경우 임시선박 투입 등 지원을 계속해 나갈 계획"이라며 "앞으로도 국내 수출상품의 해상 운송에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

