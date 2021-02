[특징주]서진시스템 중심으로 케이엠더블유·에이스테크 등 5G 상승세

[아시아경제 이선애 기자] 5G 관련주가 상승세다

18일 오전 9시19분 현재 서진시스템은 전일대비 2.71% 오른 4만5500원을 기록중이다. 장 초반 4만5900원까지 올랐다. 케이엠더블유와 다산네트웍스 역시 0.81, 0.835 등 소폭의 상승세를 보이고 있다. 에이스테크와 솔리드, 이노와이어리스 등도 각각 1.10%, 0.99%, 0.50% 등 상승세다.

5G 수요 증가에 대한 기대감으로 상승하고 있는 것으로 풀이된다.

특히 서진시스템의 경우 통신분야 투자 재개와 반도체 장비 수요 증가에 따른 수혜를 입을 것이란 전망이 나오면서 투심이 쏠리는 것으로 보인다.

이날 SK증권은 서진시스템의 목표주가를 5만1000원으로 상향했으며 투자의견은 매수를 유지했다.

나승두 SK증권 연구원은 "국내 대표 통신장비업체들의 평균 12개월 주가수익비율(PER)이 약 22~23배를 형성하고 있음을 감안하면 서진시스템은 여전히 저평가 국면이라고 판단한다"면서 "이미 지난해 9월 국내통신장비 업체의 해외 대규모 수주 소식과 함께 서진시스템의 PER은 약 20배까지 상승했던 경험이 있기에 부담 없는 수준"이라고 설명했다.

특히 코로나19 확산으로 이연된 5G통신서비스에 대한 투자가 재개되면서 서진시스템의 통신 장비 부문 성장 추세도정상 궤도로 재진입할 것이란 분석이다. 또 에너지저장장치(ESS) 업황 회복과 더불어 거래처 다변화에 따른 외형성장 등도 기대되는 상황이다.

나 연구원은 "특히 기타 부문의 매출 성장폭이 클 것"이라며 "미국과 중국 간 무역분쟁으로 제조업체들의 탈중국과 베트남의 반사이익 효과가 올해부터 두드러지게 나타날 전망이다"고 설명했다.

