길거리 공연 할 ‘중랑아티스트’ 올 11월까지 상시모집

길거리·랜선 버스킹, 열린버스킹존 등 통해 문화예술인들에 공연 기회 제공... 음악공연, 퍼포먼스, 시각예술 등 다양한 분야로 모집

[아시아경제 박종일 기자] ‘중랑구를 문화로 밝히는 중랑아티스트를 모집합니다’

중랑구(구청장 류경기)는 중랑문화재단(이사장 표재순)이 2021년 지역 문화예술인과 단체를 대상으로 ‘중랑아티스트’를 모집한다고 밝혔다.

이번 모집은 지역사회에서 활동하는 다양한 문화예술인과 단체들이 문화적 재능을 이웃과 함께 나누고 더 많은 무대에서 공연할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

‘중랑아티스트’로 선정되면 지역 내 광장과 공원 등 문화예술거리에서 공연할 수 있고, 지역 대표 축제인 서울장미축제와 용마폭포문화예술축제 등 다양한 문화행사와 연계해 공연기회를 가질 수 있다.

특히 코로나19 확산에도 안전한 공연이 가능하도록 다양한 온라인 플랫폼을 활용해 문화예술인의 참여 기회를 제공할 방침이어서 문화예술인들의 기대가 높다.

또 중랑아티스트 공연 팀에게는 소정의 공연비가 지원되고, 공연에 집중할 수 있도록 음향 등 안정적인 공연무대를 제공해 마음껏 재능을 발휘할 수 있을 전망이다.

모집기간은 올 11월까지 상시로 접수 받는다. 대상은 지역 내 문화예술인과 단체다.

접수분야는 ▲음악공연 (대중음악, 창작음악, 악기연주 등) ▲퍼포먼스 (댄스, 타악, 마술, 무용, 댄스 등) ▲시각예술 (미술, 사진, 시화, 기타 시각예술 등) 이다.

신청을 원하는 문화예술인과 단체는 중랑문화재단 홈페이지을 통해 신청서와 동의서 등을 내려 받아 작성, 공연 이력 영상이나 포트폴리오를 첨부해 이메일(ronyap@jnfac.or.kr)로 접수하면 된다.

류경기 중랑구청장은 “이번 중랑아티스트 모집을 통해 코로나19 등으로 어려운 문화예술인에게 공연 기회를 제공하고 주민은 문화향유 경험을 확대할 수 있는 일석이조 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 주민들이 일상 속에서 문화를 느끼고 즐길 수 있는 기회를 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

중랑아티스트는 작년 랜선버스킹, 2020 서울장미축제와 제5회 용마폭포 문화예술축제 등에서 공연을 펼쳐 코로나19로 지친 구민들을 위로해 주민들로부터 큰 호평을 받은 바 있다.

