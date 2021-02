성남게임힐링센터 18일 문열어

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기도 성남에 게임힐링센터가 문을 연다.

성남시는 게임문화재단과 공동으로 분당구 정자동 킨스타워 7층에 '성남게임힐링센터'를 조성, 18일 오후 1시 개소식을 갖는다고 밝혔다.

성남게임힐링센터는 두 기관이 지난해 10월6일 진행한 '건전 게임문화진흥과 게임산업 발전을 위한 업무협약'에 따라 성남산업진흥원 내에 67㎡ 규모로 조성됐다.

상담실과 가상현실(VR) 체험관을 갖추고 전국 최초의 게임 과몰입 예방 프로그램을 운영한다.

근무 인원은 게임 과몰입 전문 상담사 2명과 센터장, 행정요원 등 총 4명이다.

주요 진행 사업은 시민 대상 게임 과몰입 정도 검사와 예방 상담, 게임 이해하기 교육, 게임 과몰입 치유를 위한 음악, 체육 등의 문화예술 프로그램 등이다.

건전 게임문화 활성화를 위한 지역행사 홍보 참여, 게임 가족 캠프, 게임 진로 캠프도 열린다.

기존의 병원 중심 의료 모델이 아닌 올바른 게임문화를 조성하는 문화공간으로써 새로운 방향을 제시하는 것이 목표다.

한편 이날 개소식은 은수미 성남시장과 김경일 게임문화재단 이사장 등 20여명이 참석한 가운데 진행된다.

