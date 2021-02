부산 1월 수출 3.4% 증가…자동차 전년 比 64%↑

[아시아경제 이동우 기자] 부산지역 수출이 1년여 만에 증가세로 돌아섰다. 승용차 수출은 33개월 만에 성장한 것으로 나타났다.

17일 한국무역협회 부산지역본부가 발표한 2021년 1월 부산 수출입 동향 보고서에 따르면 지난 1월 부산 수출은 지난해 같은 달 대비 3.4% 증가한 9억9509만달러를 기록했다.

2019년 12월 14.4% 증가한 것을 마지막으로 2020년 1월부터 하락세를 유지하던 부산 수출이 증가세로 전환했다.

같은 기간 수입은 5.5% 감소한 10억4753만달러를 기록해 무역수지는 5244만달러 적자를 기록했다.

부산 자동차 수출도 지난해 같은 달 대비 64.0% 증가했다. 부산 자동차 수출 증가는 2018년 4월 이후 33개월 만이다.

아울러 동광(202.2%), 아연도강판(10.7%), 자동차부품(8.8%), 원동기(2.0%) 수출도 증가했다.

한국무역협회는 부산 1월 수출 반등은 벨기에, 프랑스 등 유럽권을 중심으로 자동차 업계 수출이 증가했고 코로나19 등으로 작년 수출이 급락한 것에 따른 기저효과로 해석했다.

