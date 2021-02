광주 광산구 ‘2021 청년활력프로젝트’ 참여 단체 모집

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 내달 16일까지 활력 넘치고 행복한 삶의 주체로 청년이 거듭날 수 있도록 지원하는 ‘2021 청년활력프로젝트 공모사업’ 참여 청년단체를 모집한다고 17일 밝혔다.

청년활력프로젝트는 코로나19 확산 장기화로 불안·우울감을 호소하는 청년이 니트(NEET: 일하지 않고 일할 의지도 없는 청년 무직자)화하는 것을 막고, 지역사회와 호흡하며 살아갈 수 있게 돕는 정책이다.

공모는 ▲몸건강 ▲마음건강 ▲공간지원 등 세 가지 분야로 나눠 진행된다.

몸건강 분야 ‘우리동네 청년-걷기왕’은 광산구 걷기 프로젝트인 ‘행복으路 걷기광산’과 연결해 ‘청년 걷기 네트워킹’, ‘청년 워킹데이 개최’ 등 청년 친화 콘텐츠를 발굴하는 단체를 지원한다.

마음건강 분야 ‘우리동네 청년-마음소’는 코로나19 사태 장기화로 우울한 청년들의 고민을 해소하기 위한 마음치유 프로그램을 개발하는 단체가 참여할 수 있다.

공간지원 분야 ‘우리동네 청년-라운지’는 3년간 지속돼 온 사업이다. 동네카페를 청년공간인 ‘라운지’로 발굴해 청년들의 사회적 교류를 추진하는 단체를 지원한다.

광주 거주 만 19~34세 청년 3인 이상이 구성한 단체나 기관·법인이 프로젝트 공모에 참여할 수 있다.

총 지원금은 3000만 원이며 단체별 심사를 거쳐 차등 지원된다.

자세한 내용은 광산구 홈페이지에서 확인할 수 있다.

