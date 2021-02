WSJ "中 앤트그룹 IPO 연기, 시진핑 정적 견제 위한 것" (종합)

앤트그룹 주요 주주에 시진핑 정적 인사 포함돼

WSJ "이들 인사 이득 볼 것 우려해 IPO 막은 것"

[아시아경제 김수환 기자] 중국 정부가 지난해 11월 알리바바의 핀테크 계열사인 앤트그룹의 상장을 막은 배경에는 시진핑 국가주석의 잠재적인 정적 견제도 있었다는 주장이 제기됐다.

16일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 중국 정부 관료와 전문가 등을 인용해 "당시 앤트그룹의 기업공개(IPO) 전 진행된 조사에서 앤트그룹의 지배구조에 시 주석의 권력 연장에 위협이 될 만한 인사가 포함됐던 것이 밝혀졌다"고 전했다. 앤트그룹이 상장할 경우 이들 인사들이 막대한 경제적 이익을 얻게될 것이 예상되어 기업공개를 갑자기 막은 것이라는 의미다.

WSJ는 이익을 얻게 될 것으로 보이는 시 주석의 정적 인사들로 장쩌민 전 주석의 손자 장즈청과 장 전 주석의 측근인 자칭린 전 상무위원의 사위 리보탄 등을 거론했다.

이들 인사들은 여러 단계에 걸쳐 앤트그룹을 간접적으로 소유하고 있는 것으로 나타났다.

구체적으로 장즈청의 경우 4단계에 걸쳐 앤트그룹의 지분을 소유하고 있는 것으로 드러났다. 자신이 공동 설립한 사모투자회사 보유캐피털이 상하이 소재 보유타오란 투자회사와 천센투자 자산운용사를 거쳐 베이징 소재 징구안 투자회사에 투자했는데, 이 회사가 앤트그룹의 지분을 보유하고 있는 구조다. 징구안 투자회사는 앤트그룹의 상위 10대 주주에 포함됐다.

리보탄도 이와 같이 여러 단계를 걸쳐 앤트그룹의 지분을 간접적으로 보유하고 있다. 리보탄이 지배주주로 있는 베이징 소재 쟈오데 투자그룹이 티벳 소재 홍더센추리 투자회사와 푸칭치셩 투자회사를 거쳐 상하이의 총푸 자산투자관리센터를 소유하고 있다. 이 총푸 투자회사가 앤트그룹의 지분을 소유함으로서 리보탄이 간접적으로 지분 구조를 갖고 있는 구조다.

이밖에도 마윈은 금융 당국의 규제를 회피하기 위해 다양한 국가기관들의 투자를 허용하는 등 이른바 '전략적 투자자 유치'를 해온 것으로 나타났다. 실제로 중국 국가연금기금과 중국투자회사 등 국영 금융 기관들이 앤트그룹의 주주로 올라와 있다.

WSJ는 "이같은 전략적 투자자 유치를 통해 앤트그룹이 지난해 IPO를 앞두고 엄격한 상장 예비심사를 손쉽게 통과할 수 있었다"며 "실제로 상장 심사가 한달만에 통과된 바 있다"고 전했다.

앞서 시 주석은 2012년 집권한 이후 장 전 주석측 인사들을 중앙정치국 상무위원회 등 각종 권력기관에서 배제하며 자신의 권력 기반을 공고히 해왔다.

한편 앤트그룹을 이끄는 마윈 알리바바 창업자는 지난해 11월 앤트그룹의 IPO 추진을 앞두고 금융 당국을 비판하는 발언을 하자 IPO가 갑자기 연기된 바 있다. 이후 중국 정부는 당국의 엄격한 관리·감독을 받도록 앤트그룹을 금융지주사로 전환할 것을 요구했고 이에 앤트그룹은 최근 지주사 전환을 골자로 한 사업개편안을 제출, 당국으로부터 승인받았다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr