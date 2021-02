면접·직무체험 준비과정, 7월 도제학교 전체로 확대

고용부, '도제준비과정(잡마켓)' 시범운영 성과 발표



[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 면접, 견학 등을 사전체험하는 프로그램인 '도제준비과정(잡마켓)'을 확대 운영하기로 했다.

17일 고용노동부는 지난해 12월부터 11개 산학일체형 도제학교에 해당 프로그램을 시범 운영한 결과 149개 기업에 303명이 취업했다면서 이같이 밝혔다.

오는 7월부터는 전 도제학교를 대상으로 확대 운영하기로 했다.

도제학교는 특성화고 2학년 또는 3학년부터 학습근로자로 채용돼 이론과 실무를 배우는 교육훈련제도다. 고교 단계의 '일·학습 병행' 유형 프로그램이다.

2015년부터 운영됐고 지난해까지 163개 특성화고 2만430명이 참여했다. 지난해 기준 취업률은 59.3%였다.

학생-기업 상호 간 정보가 충분히 제공되지 않은 상태에서 채용이 이뤄지기도 했다.

이와 달리 잡마켓은 사전에 면접, 비대면 화상 면접을 치른 뒤 기업 현장을 견학하도록 한다.

특히 이번 잡마켓에선 한국고용복지센터와 한국산업인력공단이 함께 비대면 면접기법 등을 지원하고, 우량기업을 발굴해 채용과 연계했다.

송홍석 고용부 직업능력정책국장은 "우수사례를 바탕으로 잡마켓 표준모델을 정립한 뒤 올해 7월부터는 전 도제학교에서 시행될 수 있도록 확대할 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr