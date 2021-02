해외로 나가는 '한국형 스마트시티'…K-City Network 사업공모

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 정부간(G2G) 스마트시티 협력 사업을 발굴하고, 우리 기업의 해외 진출을 지원하기 위해 18일부터 'K-City Network' 사업 국제공모를 시작한다고 17일 밝혔다.

'K-City Network' 사업은 지난해 처음 시작했다. 첫 국제공모에 전 세계 23개국에서 80건을 신청하는 등 큰 호응이 있었다. 당시 선정된 인도네시아, 페루, 터키 등 11개국 12개 도시와 현재 협력하고 있다.

올해는 한국형 스마트시티 개발을 희망하는 해외 11개 도시 내외에 스마트 도시개발형 계획수립, 스마트 솔루션형 계획수립 등을 지원할 계획이다.

스마트 도시개발형은 해외 도시개발 사업에 스마트 솔루션을 적용하기 위한 마스터플랜, 타당성조사 등 계획수립을 지원하는 사업이다.

스마트 솔루션 계획수립형은 해당 도시의 교통, 환경, 에너지 등 주요 도시문제 해결을 위한 스마트 솔루션을 제시하고, 구축·운영계획 수립을 지원하는 내용이다.

올해부터 스마트 솔루션 해외실증 지원유형을 새로 도입해 우리 기업이 개발하고 스마트 챌린지 사업 등을 통해 상용화된 우수 솔루션 등에 대해 본격적인 해외 진출을 지원한다.

K-City Network 사업은 기존 해외 도시개발 지원사업 등과 달리 상대국 정부·공공·기업 등과 협력체계를 구축하고 양국 정부가 함께 사업을 관리해 해외 사업의 추진동력을 확보할 예정이다.

사업 타당성이 있는 민관합작투자사업(PPP)의 경우 본 사업으로 연계될 수 있도록 PIS펀드나 세계은행(WB), 미주개발은행(IDB) 등 다자개발은행(MDB)과 후속 재정지원 협의도 적극 추진한다.

사업은 18일 공고된다. 오는 4월20일까지 2개월의 접수기간을 거쳐 6월 말 선정되며, 과업 범위와 난이도, 코로나19 여건 등을 고려해 내년 상반기까지 수행한다.

공모에 관한 자세한 사항은 국토부 누리집, 스마트시티 종합포털 등에서 확인할 수 있다.

최임락 국토부 도시정책관은 "K-City Network 사업은 전 세계 스마트시티 수요와 인프라 여건 등에 맞게 우리의 스마트시티 개발 경험을 전수하고, 국내 스마트시티 기업의 해외 판로 개척기회를 지원하는 정책수단이 될 것"이라고 설명했다.

