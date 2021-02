클래시스, 특수관계인 지분 블록딜…"최대주주 지분 변동 없어"

[아시아경제 유현석 기자] 클래시스 클래시스 214150 | 코스닥 증권정보 현재가 15,750 전일대비 1,050 등락률 -6.25% 거래량 1,029,066 전일가 16,800 2021.02.17 09:36 장중(20분지연) 관련기사 제12회 대한민국코스닥대상 대상에 파크시스템스클래시스, 주당 60원 현금배당 결정클래시스, 3분기 매출액 196억원…"전세계 누적판매 6000대 돌파" close 는 특수관계인들의 보유주식수가 시간외대량매매(블록딜)을 통해 709만5776주 감소됐다고 17일 밝혔다.

거래 상대방은 회사의 사업 아이템과 미래 성장 가능성에 대해 이해도가 높은 국내 및 해외 기관투자자들이다. 유통물량이 확돼 거래 안정성에 도움이 될 것으로 회사 측은 기대했다. 현재 클래시스의 발행주식수는 6471만6864주다. 최대주주 및 특수관계인을 제외한 유통가능 주식수는 약 25%다.

회사 관계자는 "최대주주인 정성재 대표의 지분 변동은 없으며, 슈링크의 글로벌 트렌드 확산과 신제품 출시 등 회사 본업에 매진하고 있다"며 "최대주주 및 특수관계인의 추가적인 블록딜 계획은 없는 상황이며, 지분율도 70%대로 높은 수준을 유지하고 있다"고 말했다. 이어 "이번 블록딜 이슈는 회사의 펀더멘털과는 무관하며, 향후에도 꾸준한 커뮤니케이션을 통해 기업 가치를 알리는데 노력할 것"이라고 덧붙였다.

한편, 클래시스는 미용 의료기기를 개발 및 생산, 판매하는 기업으로 대표제품 슈링크를 통해 국내 미용시장의 대중화를 일으키고 있다. 최근에는 브라질 등 해외시장에서 주목받고 있으며, 빠르게 수출금액이 증가하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr