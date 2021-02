[클릭 e종목]"펄어비스, 붉은사막 초기 판매량 상향조정…목표가↑"

KTB투자증권 보고서

KTB투자증권은 17일 펄어비스에 대해 투자의견을 적극 매수에서 매수로 하향하고, 목표주가는 직전보다 25% 올린 50만원을 제시했다.

지난해 4분기 펄어비스는 연결 영업이익 200억원을 기록해 지난해 같은 기간보다 29% 줄었다. 시장 예상치(369억원)와 비교하면 46%가량 낮았다. 검은사막 노바 업데이트가 지난해 12월 22일 진행되면서 해당 IP 매출이 전 분기 대비 12% 감소한 것이 주된 요인이었다.

김진구 KTB투자증권 연구원은 “업데이트 관련 마케팅이 선제적으로 반영되면서 영업이익을 추가로 제한했다”며 “검은사막 온라인의 경우 북미와 유럽 자체 서비스 전환 효과가 올해 3월부터 본격화되면서 수익배분 내재화와 공격적 신규 콘텐츠 추가 효과로 전사 이익 개선이 기대된다”고 말했다.

올해 4분기 출시될 ‘붉은사막’의 경우 초기 판매량 450만장, 5년간 누적 판매량 1500만장을 기록할 것으로 전망된다. 판매량은 애초 예상(250만장)보다 상향됐다. 붉은사막과 비슷한 장르로 포지셔닝된 주요 메이저 게임 판매고를 보면 출시 후 1년 이하인 ‘고스트 오브 쓰시마’를 제외한 5개 타이틀 평균 초기 판매량과 누적 판매량은 각각 640만장, 1980만장으로 집계됐다. 김 연구원은 “고스트 오브 쓰시마의 경우 초기 4개월 판매량이 500만장으로 집계됐지만, 이는 콘솔만 대상”이라며 “콘솔과 PC를 동시 출시하는 붉은사막 초기 판매량(콘솔 300만장, PC150만장) 예상치는 합리적”이라고 설명했다.

올해 펄어비스는 캐주얼 장르 게임인 '도깨비' 개발 진행 상황도 공개할 예정이다. 차세대 자체 엔진으로 개발 중이란 점에서 높은 수준이 확인될 때 내년 출시 이후 회사의 중장기적인 이익 성장세를 견인해 나갈 것으로 보인다.

김진구 연구원은 “붉은사막 개발에 포커스가 맞춰진 상태에서 도깨비 진행 상황을 공개한다는 것은 그만큼 붉은사막 개발이 원활하게 진행되고 있다는 의미”라며 “개발력과 주요 라인업 출시 일정에 대한 시장 신뢰도를 높여줄 수 있는 기제로 작용할 것”이라고 전했다.

