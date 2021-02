[아시아경제 이선애

<장 마감 후 주요 공시>

◆아시아나항공=지난해 연결기준 영업손실 2532억1100만원으로 적자 지속

◆HMM=2433억원 규모 유조선 3척 신규 투자

◆대우조선해양=국민연금 손해배상 청구에 414억원 지급 판결

◆셀트리온=식품의약품안전처에 CT-P41(프롤리아 바이오시밀러)·CT-P42(아일리아 바이오시밀러)의 임상 3상 시험 신

◆코웨이=서장원 대표이사 신규 선임 및 각자 대표이사 체계로 변경

