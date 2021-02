[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 봄을 맞아 동대문구청 정문 상단에 희망글판을 새단장했다.

이번 희망글판의 문안은 ‘내 귀한 당신께/ 햇살 가득하시길’로 김용택 시인의 시 '별 하나'에서 발췌했다. 문안과 함께 꽃으로 나타낸 햇살을 맞고 있는 소녀와 강아지의 다정한 모습을 그림으로 넣어 포근한 봄의 느낌과 서로를 위하는 따뜻한 마음을 표현했다.

유덕열 동대문구청장은 “추운 날씨와 장기화 된 코로나19로 인해 몸과 마음이 지친 구민들이 희망글판을 보며 위로와 힘을 받기를 바란다”며 어려운 시기를 함께 이겨내기 위한 응원과 격려의 메시지를 전했다.

