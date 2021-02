경기소방, 마약 투약 혐의 소방관 '직위해제'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부는 마약 투약 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 소방공무원 A씨를 직위해제했다고 16일 밝혔다.

A씨는 최근 경찰이 실시한 마약 투약 소변검사에서 양성반응이 나왔다.

A씨의 경찰조사 사실을 전달받은 경기소방본부는 이날 A씨를 즉시 직위해제하는 한편 향후 비위경위를 확인해 징계 처리할 계획이다.

경기소방본부 관계자는 "현직 소방관이 마약 사건에 연루되는 있어서는 안 될 일이 발생했다"면서 "현재 경찰에서 수사가 진행 중인 사안이어서 구체적 위법 행위 등은 밝힐 수 없지만 경찰 수사와 별개로 소방본부 차원에서 비위사실을 조사해 엄중 처리할 계획"이라고 전했다.

이 관계자는 특히 "해당 소방관에 대한 일벌백계와 직원 교육 등 소방본부에서 할 수 있는 모든 수단을 동원해 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 철저히 대책을 마련하겠다"고 덧붙였다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr