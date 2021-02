에이치엘비제약, 삼성제약 향남공장 인수…"종합 제약·바이오 기업 도약"

[아시아경제 유현석 기자] 에이치엘비제약 에이치엘비제약 047920 | 코스닥 증권정보 현재가 13,200 전일대비 3,900 등락률 -22.81% 거래량 16,879,264 전일가 17,100 2021.02.16 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.71%'올해 마지막 장' 코스피·코스닥 최고치로 장 마감코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락 close 은 삼성제약의 향남공장을 인수한다고 16일 밝혔다. 이번 제약 공장 및 설비 인수는 제약설비를 확장함으로써 규모를 키우는 동시에 제품군을 다양화하고, 나아가 에이치엘비 그룹 내의 파이프 라인 생산기지로서 기능할 수 있도록 준비하는 차원이라고 회사 측은 밝혔다.

향남공장은 에이치엘비제약이 운영중인 남양주 공장의 3배 규모로 이번 인수를 통해 에이치엘비제약의 생산능력(CAPA)은 대폭 확대될 것으로 전망된다. 또 에이치엘비제약의 주력제품은 정제·캡슐 제품이다. 이번 향남공장 인수로 주사제, 수액제, 액제, 우청 등 다양한 제품을 생산할 수 있게 됐다.

이와 함께 향남공장은 향후 에이치엘비 그룹에서 개발 중인 다양한 신약물질의 주력 생산기지가 될 것으로 전망된다.

향남공장 인수 계약에 따르면 향후 삼성제약은 기존에 향남공장에서 생산하던 대부분의 제품을 에이치엘비제약에 위탁 생산하게 된다. 이로 인해 에이치엘비제약은 생산설비 확보와 함께 안정적인 매출과 영업이익의 성장세를 확보하게 된다.

박재형 에이치엘비제약 대표는 “향남공장 인수로 본격적인 성장을 위한 기틀을 마련했다”며 “향남공장 인수에도 불구하고 여전히 회사에 충분한 유동성이 확보되어 있으며 지속적인 영업이익이 예상되는 만큼, 회사의 질적 성장과 함께 신약 파이프라인을 확보해 나감으로써 실질적인 종합 제약·바이오 기업으로 성장해 나갈 것”이라고 강조했다.

