인천교육청, 내달 동아시아국제교육원 개원…다국어 학생캠프 등 운영

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시교육청은 다국어 기반의 체계적인 국제 교육을 전담할 동아시아국제교육원을 다음 달 개원한다고 16일 밝혔다.

시교육청은 4차 산업혁명시대 도래와 온·오프라인 국제 교류 일상화, 다문화가정 증가, 국경을 넘나드는 직업 선택 등 글로벌 시대의 변화와 요구에 부응해 동아시아국제교육원을 설립하게 됐다.

시교육청 교육연수원 내 세계시민교육부를 확대 개편해 신설된 교육원은 동아시아교육협력과·다국어교육과·총무과 등 3개 과로 이뤄졌다.

이들 과는 다국어를 기반으로 한 국제교육 연구와 정책 개발, 국제교류 추진, 교사 연수, 다국어 학생 캠프, 원어민과 함께 하는 외국어 교실 등을 운영한다.

연차적으로는 코로나19 상황에 대비한 온라인 국제 교류 시스템과 동아시아 국가들과의 교육 협력 사무국을 구축한다는 계획이다.

도성훈 교육감은 "진로·진학·직업 교육과 연계한 다국어 교육 및 동아시아국가들과의 협력 네트워크를 구축해 인천형 국제교육 모델을 완성하겠다"며 "앞으로 우리 학생들이 동아시아시민으로 성장하는데 큰 발판이 될 것"이라고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr