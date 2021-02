김해천문대, 전면 리모델링 후 재개관

하이브리드 천체투영기로 더욱 실감나는 관측 가능

벽면·바닥 리모델링, 전시물 개선, 냉난방기 교체

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 영남지역 최초 시민천문대 ‘김해천문대’가 새롭게 태어났다.

김해시는 국비 10억원, 시비 1억5000만원을 들여 김해천문대를 리모델링 해 재개관했다고 16일 밝혔다.

벽면·바닥 리모델링, 전시물 개선, 냉난방기 교체 등 전시관동의 전체적인 분위기를 개선했다.

또한 천체투영실의 투영기를 하이브리드 천체투영기로 교체해 이달 말까지 시범운영을 거쳐 3월부터 정상운영 한다.

하이브리드 투영기는 100만개의 별을 투사하는 아날로그 프로젝터와 4K급 레이저 프로젝터가 함께 천체이미지를 투영한다.

타 천문대와 비교해 투영실 규모는 작지만 대신 투영되는 이미지가 선명하게 보이는 장점을 확인할 수 있다.

특히 디지털 프로젝터를 통해 투영되는 우주 영상은 우주를 탐사하는 듯한 느낌을 준다.

더욱 자세한 내용은 김해천문대 홈페이지를 참고하거나 전화로 문의하면 된다.

