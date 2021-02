'화살시편' 김형영 시인 숙환으로 별세

강은교·윤후명·정희성 등과 시 동인 '칠십년대' 활동

현대문학상·한국시협상 등 수상…주검은 연구용 기증

원로 시인 김형영(세레명 스테파노)씨가 15일 숙환으로 별세했다. 향년 77세.

1944년 전북 부안에서 태어난 고인은 서라벌예술대학 문예창작과에서 김동리에게 소설, 서정주·박목월·김수영에게 시를 각각 사사했다. 1966년 '문학춘추' 신인상과 1967년 문공부 신인예술상을 받아 문단에 나왔다.

그는 1970년부터 30여 년간 월간 '샘터'에서 일했다. 비슷한 시기에 등단한 강은교, 윤후명, 정희성과 함께 시 동인 '칠십년대'을 결성해 1973년 6집까지 동인지를 발행했다. 이들은 2012년 '고래'로 이름을 바꿔 동인 활동을 재개했다.

고인은 1973년 '침묵의 무늬'를 시작으로 다양한 시집을 발표했다. '모기들은 혼자서도 소리를 친다', '다른 하늘이 열릴 때', '홀로 울게 하소서', '화살시편', '기다림이 끝나는 날에도', '새벽달처럼', '낮은 수평선', '나무 안에서', '땅을 여는 꽃들' 등이다. 투병 중 이 시들을 엮어 시선집 '내가 당신을 얼마나 꿈꾸었으면'도 출간했다. 작품성을 인정받아 현대문학상, 한국시협상, 한국가톨릭문학상, 육사시문학상, 구상문학상, 박두진문학상 등을 수상했다.

유족으로는 부인 장순옥씨와 아들 상명·상조씨가 있다. 빈소는 서울성모병원이며 발인은 17일 오전 8시다. 주검은 연구용으로 기증돼 가톨릭대 의대로 옮겨진다.

