제주항공, 지난해 영업손실 3360억원…적자 확대

제주항공은 연결 기준 지난해 영업손실 3358억원을 기록해 전년(329억원) 보다 적자 폭이 늘었다고 15일 공시했다.

매출은 3770억원으로 같은 기간 72.8% 감소했고 당기순손실은 3138억원으로 악화됐다.

4분기 영업손실은 1146억원을 기록했다. 매출과 당기순손실은 각각 522억원과 450억원이다.

제주항공은 "코로나19로 인한 여객운송 매출 감소 및 순손실이 증가했다"고 말했다.

