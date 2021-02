추위가 찾아온 15일 서울 종로구 광화문 사거리에서 두꺼운 옷을 입은 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. 기상청은 오늘 밤부터 전국 대부분 지역에 한파 특보가 내려질 것으로 예상했다. /문호남 기자 munonam@

