[아시아경제 황준호 기자] 대한제당 대한제당 001790 | 코스피 증권정보 현재가 20,400 전일대비 200 등락률 -0.97% 거래량 34,876 전일가 20,600 2021.02.15 14:42 장중(20분지연) 관련기사 대한제당, 25억 규모 자사주 처분…"재무구조 개선"국내증시 지속 반등 가능성.. 나의 신용투자 전략은[특징주]대한제당, 사료·축산유통 아프리카돼지열병 숨은 수혜주 강세 close 은 지난해 연결기준 영업이익이 463억87만원으로 전년대비 57.05% 증가했다고 15일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1조2144억5223만원으로 0.84% 늘어났다. 당기순이익은 226억7470만원으로 57.13% 증가했다.

