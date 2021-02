[아시아경제 황준호 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 20,300 전일대비 2,000 등락률 +10.93% 거래량 6,648,554 전일가 18,300 2021.02.15 14:32 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, 외국인 4만 1270주 순매도… 주가 11.48%한화시스템, 주가 2만 350원.. 전일대비 11.2%한화시스템, 방산기술보호 유공 장관 표창 수상 '2관왕' close 은 오는 19일 기관투자자, 국내 애널리스트 등을 대상으로 2020년 4분기 경영실적 관련 컨퍼런스콜(기업설명회)를 연다고 15일 공시했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr