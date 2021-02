15일 서울 종로구 광화문광장에서 조류인플루엔자(AI) 생매장 예방적 살처분 중단과 동물복지, 예방백신 실시를 촉구하는 퍼포먼스 기자회견이 열리고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.