목포대 ‘찾아가는 메이커 교실’ 운영

남악 메이커스페이스, 취약계층 청소년에 교육 지원

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포대학교는 로봇 인공지능융합센터에서 구축한 남악 메이커스페이스가 취약계층 청소년을 직접 방문해 메이커 교육을 진행하는 ‘찾아가는 메이커 교실’을 운영하고 있다고 15일 밝혔다.

목포대 남악 메이커스페이스는 지난 8∼9일 목포시장애인종합복지관에서 코로나19로 어려운 시기에 취약계층 청소년에게 다양한 메이커 교육을 접할 기회를 제공하기 위해 3D 펜 교육을 진행했다.

목포대 남악 메이커스페이스를 운영하는 로봇 인공지능융합센터 유영재 센터장은 “3D 펜을 활용해 각자의 작품을 만든 수업이 반응이 아주 좋았다”면서 “앞으로도 취약계층 청소년에게 찾아가는 메이커 교실을 지속할 계획이다”고 밝혔다.

목포대 남악 메이커스페이스는 전남 무안 남악의 남악 복합주민센터 3층에 있으며 메이커에 관심 있는 누구나 자유롭게 방문해 이용할 수 있다. 운영시간은 월∼금 오전 9시부터 오후 9시까지며, 토요일은 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr