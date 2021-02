'이용구 의혹' 조사대상 경찰관 대폭 확대…휴대전화 확보 계획 '미지수'

[아시아경제 이관주 기자] 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건과 관련한 담당 수사관의 블랙박스 영상 은폐 의혹에 대해 진상조사를 벌이고 있는 경찰이 조사 대상을 크게 확대한 것으로 확인됐다. 다만 이 차관 휴대전화 조사 여부에 대해서는 말을 아꼈다.

장하연 서울경찰청장은 15일 기자간담회에서 "서초경찰서와 서울청 관련해 총 42명이 현재 조사 대상자로 돼 조사를 진행 중"이라며 "휴대전화와 대상자 사무실 PC 등에 대한 포렌식 분석을 진행 중에 있다"고 밝혔다.

앞서 진상조사단은 담당 수사관과 서초서장, 과장, 팀장 등 8명에 대해 조사한다고 밝힌 바 있다. 이에 대해 장 청장은 "수사라인뿐 아니라 초기 사건 발생과 관련해 교통 부문, 지역경찰 생활안전 라인까지 종합적·전체적으로 확인하는 과정에서 수가 늘었다"고 설명했다.

하지만 이 차관 휴대전화 조사 계획 여부에 대해서는 "아직 진행 중인 사건이라 답변하기 어렵다"고 즉답을 피했다. 장 청장은 "할 수 있는 범위 내에서 최대한 신속하게 하려고 노력하고 있다"며 의혹이 없게끔 조사하겠다는 의지를 거듭 강조했다.

한편 고(故) 박원순 전 서울시장 성추행 사건과 관련해 피해자의 명예를 훼손한 혐의로 고발된 남인순 더불어민주당 의원, 김영순 전 한국여성단체연합 상임대표에 대한 수사는 현재 고발인 조사까지 마친 것으로 확인됐다. 경찰은 최초 박 전 시장의 피소사실 유출 의혹을 수사했던 서울북부지검과 협조해 자료를 살펴볼 방침이다.

시민단체 활빈단이 장혜영 정의당 의원을 성추행한 혐의로 김종철 전 정의당 대표를 고발한 사건도 고발인 조사를 마쳤다. 다만 앞서 장 의원이 처벌을 원치 않는다는 입장을 밝혔던 만큼 실제 수사로 이어질 수 있을지는 미지수다. 장 의원은 기존 입장을 고수하고 있는 것으로 전해졌다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr