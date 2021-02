대학로 찾은 황희 "신속 PCR검사로 '띄어앉기' 최소화"

"이미 식약처에 승인 신청…관광, 페스티벌 등 확대 적용"

"코로나19 회복 지원에 최선을 다하겠다." 황희 문화체육관광부 장관이 문화예술 재건에 소매를 걷어붙였다. 지난 14일 서울 종로구 예술가의 집과 드림시어터 소극장을 방문해 문화예술 종사자들의 애로사항을 듣고 방역 상황을 점검했다.

그는 예술가의 집에서 열린 공연계 인사들과 간담회에서 "문화예술계가 입은 코로나19 피해에 문체부 장관으로서 막중한 책임감을 느낀다"며 "대면·비대면 예술을 병행 지원하고, 예술인 생계 안정과 창작을 돕는데 최선을 다하겠다"고 약속했다.

황 장관은 공연 활성화 방안으로 코로나19 신속 유전자증폭(PCR) 검사 도입을 언급했다. "침만으로도 코로나19 확인이 가능하다. 대학로는 공연장이 밀집돼 있어 이동 진료소 두 곳을 임시로 운영하면 충분히 시도할 만하다"고 밝혔다. 공연 시작 전 관객에게 코로나19 검사를 받게 해 음성이 확인되면 좌석 띄어앉기 없이 공연을 관람하게 하겠다는 복안이다. 그는 "신속 PCR 검진 결과가 나오는 시간이 54분에서 30분으로 단축된다고 해 이미 식약처에 승인을 신청했다"며 "관광, 페스티벌 등으로 이를 확대해 적용할 생각이 있다"고 말했다.

황 장관은 문화예술인의 인권, 복지 등 안전망 확보도 강조했다. 그는 "코로나19 회복이 첫 번째 임무이고, 두 번째는 지속가능성"이라며 "지난해 도입된 예술인 고용보험제도의 안정적인 정착과 '예술인권리보장법'의 조속한 입법 등 예술계 전반의 권익 증진을 위한 제도적 기반을 차질없이 마련하겠다"고 밝혔다. "'현장에 답이 있다'는 생각으로 문화예술계 의견을 지속적으로 수렴해 정책에 반영하는 '발로 뛰는 장관'이 되겠다"며 "코로나19를 함께 극복하는 동반자로서 많은 조언과 혜안을 부탁한다"고 말했다.

간담회에는 길해연 한국연극인복지재단 이사장, 전기광 드림시어터 대표, 김홍택 마이마파 대표, 임정혁 한극소극장협회 이사장, 정철 한국예술인복지재단 운영본부장, 허성훈 한국예술문화단체총연합회 사무총장, 김종선 한국민족예술단체총연합 사무총장 등이 참석했다.

한편 황 장관은 이날 국립민속박물관도 찾아 온라인 소통 확대 등을 주문했다. "'거리두기'와 '비대면'이라는 사람들의 활동방식의 전환은 박물관이 전통적인 방식으로 운영될 수 없다는 위기를 가져왔다"며 "온라인 전시와 다양한 디지털 콘텐츠 개발로 지속적인 서비스를 제공해 달라"고 당부했다.

