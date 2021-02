정부, 내일 코로나19 백신 접종계획 발표…AZ백신 고령층 접종 여부 주목

[아시아경제 강나훔 기자] 정부가 다음 달까지 진행할 코로나19 백신 접종 세부계획을 15일 공개한다.

14일 질병관리청에 따르면 코로나19 예방접종대응추진단은 15일 오전 11시 정부서울청사에서 '코로나19 예방접종 2∼3월 시행계획'을 발표한다.

정세균 국무총리가 시행계획을 발표하고, 정은경 질병관리청장이 관련 질의를 받고 세부 사항을 설명한다.

질병청은 애초 16일 브리핑을 열 계획이었으나 일정을 하루 앞당겼다. 질병청은 갑작스러운 일정 조정에 대해 "관계부처 등과 협의해 계획발표 일정을 앞당기게 됐다"고 밝혔다.

현재 쟁점이 되는 부분은 만 65세 이상 고령층에 대해서도 아스트라제네카(AZ)사의 백신을 우선 접종할지 여부다.

식품의약품안전처는 앞서 아스트라제네카 백신의 국내 사용을 허가하면서 사용상 주의사항에 '65세 이상의 고령자에 대한 사용은 신중하게 결정해야 한다'는 내용을 기재하기로 결정했다. 고령층의 경우 접종 효과에 대한 임상시험 자료가 충분치 않다는 이유에서다.

독일, 프랑스 등 일부 국가에서도 같은 이유로 아스트라제네카 백신을 고령층에는 사용하지 않도록 권고하고 있다.

질병청이 지난달 발표한 접종계획에 따르면 1분기 접종 대상은 코로나19 환자를 치료하는 의료진 5만명과 요양병원·요양시설 노인 및 종사자 78만명 등 총 83만명이다.

이 가운데 화이자 백신은 의료진에게 접종하는 것으로 가닥이 잡힌 상태여서 요양병원·요양시설 입소자와 종사자 등은 아스트라제네카 백신을 맞게 될 가능성이 크다.

