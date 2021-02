"내사랑 3호"…'딸 바보' 정용진, 셋째 딸 얼굴 깜짝 공개

[아시아경제 최은영 기자] 평소 '딸 바보'로 소문난 정용진 신세계그룹 부회장이 자신의 셋째딸 얼굴을 깜짝 공개했다.

14일 정 부회장은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 "내사랑 #스톰트루퍼 #다쓰배이더 드라이버 커버와 3호"라는 글과 함께 5~6초 분량의 짧은 영상을 게시했다.

영상에서 정 부회장은 영화 '스타워즈'에 등장하는 스톰트루퍼와 다스베이더 캐릭터로 만든 골프 드라이버 커버를 들고 기뻐하는 모습을 보였다. 정 부회장은 이를 양손에 들고 차례로 입을 맞추며 미소를 지었다.

눈길을 끈 것은 정 부회장의 오른쪽에 이를 웃으며 바라보는 해윤 양이 등장했다는 것이다. 해윤 양은 정 부회장의 셋째 딸로 올해 만 7세다.

정 부회장은 플루티스트인 한지희 씨와 사이에서 해윤·해찬 쌍둥이를 얻었다. 해윤 양의 얼굴을 공개한 것은 이번이 처음이다.

정 부회장은 전날에도 하얀색 원피스를 입은 해윤 양과 함께 요리하는 모습을 SNS에 공개하기도 하는 등 평소 '딸바보'의 면모를 한껏 드러내 왔다. 공개된 사진에는 요리하는 정 부회장을 뒤에서 끌어안은 딸 해윤 양의 모습이 담겨, 보는 이들마저 흐뭇하게 만들었다.

이외에도 정 부회장은 평소 쌍둥이 자녀와 함께 주말 나들이를 갔던 사진, 딸과 아들이 작성한 일기 등을 SNS에 공개하며 자녀들에 대한 무한애정을 보여왔다.

누리꾼들은 "살짝 보이는 딸이 너무 예쁘게 생겼다", "정용진 부회장님 너무 좋아하시는 것 아니냐" 등의 반응을 보였다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr