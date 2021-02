참좋은홀딩스, 부천 냉동창고 PF 540억 PF 조달

[아시아경제 임정수 기자] 부동산 시행법인 참좋은홀딩스가 부천 물류센터 개발 사업을 위해 540억원의 자금을 조달했다.

14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 참좋은홀딩스는 지난 10일 현대차투자증권, KTB투자증권, 교보증권 등의 대주단으로부터 540억원의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출을 받았다.

대출은 담보 및 상환 우선순위에 따라 선순위 330억원, 중순위 90억원, 후순위 120억원으로 나눠 이뤄졌다.

조달한 자금은 경기도 부천시 오정구 내동 207-1 일원 8개 필지에 지하 2층~지상 6층의 냉동창고 등의 물류센터와 부대시설을 신축하는데 사용한다.

참좋은홀딩스는 시공사를 선정해 오는 8월 물류센터 착공에 들어가 2023년 1월 준공할 계획이다.

현대차투자증권은 중순위 대출 90억원을, KTB투자증권과 교보증권은 후순위 대출 60억원씩을 특수목적법인(SPC)을 통해 인수해 유동화했다.

