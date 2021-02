[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주·전남 지역은 설 연휴 마지막 날 비가 올 것으로 예상된다.

광주지방기상청은 중국 상해부근에서 접근하는 기압골 영향으로 14일 오후부터 밤 사이 광주·전남 대부분 지역에 비가 오겠다고 13일 밝혔다.

예상 강수량은 5~10㎜(남해안 최대 30㎜)다.

이번 비는 14일 밤까지 이어지다가 소강상태에 접어들 것으로 예측되며, 다음날 오전부터 낮 사이 재차 오는 곳이 있겠다.

기온은 영상권 분포를 보이겠다.

14일 아침 최저기온은 1~7℃, 낮 최고기온은 12~18℃다.

광주기상청 관계자는 “14일 아침부터 15일 낮까지 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전에 유의하길 바란다”고 당부했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr