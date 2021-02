[아시아경제 박종일 기자] 이창우 동작구청장은 12일 "잠시 주춤하던 3차 유행이 다시 우리 일상 곳곳을 위협하고 있다. 고향 방문이나 여행을 고민하는 분이 계신다면 집에 머물러주기 간곡히 부탁드린다"며 "만남보다는 마음으로 함께 따뜻한 설 명절 보내길 바라는 마음"이라며 나태주 시인의 '안부' 일부를 올렸다.

이 구청장은 이날 자신의 페이스북에 설 명절을 맞아 구민들에게 인사를 전했다.

"오래

보고 싶었다.

오래

만나지 못했다.

잘 있노라니

그것만 고마웠다"

마지막 "2020년에도 "잘 있노라니' 새 해 복 많이 받으십시요"라고 맺었다.

