[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 12일 "지난 한 해 코로나19 위기 속에서도 방역지침을 준수해 주신 구민 여얼분께 감사의 말씀을 드린다"며 "새해에도 구민 여러분의 안전과 행복을 위해 부지런한 소처럼 성실하게 일하겠다"고 말했다.

유 구청장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "신축년 새 해 복 많이 받으시고 가족과 함께 따뜻한 정을 나누는 행복한 설 명절 보내시길 기원드린다"고 맺었다.

