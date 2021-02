최고급 한우에 와인까지…고가 설 선물 인기 이유는

[아시아경제 김유리 기자] 비대면 설을 맞아 백화점 선물세트 매출이 역대 최대치를 기록했다. 최고급 한우 등 프리미엄 선물세트가 어느 때보다 인기 있었는데, 고향에 방문하지 못해 아쉬운 마음을 선물에 실어 보내면서 이같은 결과가 나왔다는 평가다. 코로나19 상황에서 한시적으로 청탁금지법 농축산물 선물한도가 20만원으로 늘어난 점도 영향을 미친 것으로 분석됐다.

신세계백화점은 설 선물세트 예약 판매를 시작한 지난 1월4일부터 2월5일까지 세트 판매 매출이 전년 대비 51.3% 신장했다고 밝혔다. 특히 10만원 이상 선물세트 매출이 2배 가량 뛰었다. 고향을 방문해 가족을 만나는 대신 프리미엄 제품을 보내 마음을 전하는 이들이 늘었다는 분석이다. 정부가 설을 맞아 농수산물 선물 허용가액을 20만원까지 한시적으로 상향 조정한 점도 영향을 미쳤다. 주요 품목별 신장률은 정육(한우) 51.8%, 수산 45.4%, 농산 53.3%, 건강·차 58.2%, 주류 48.4% 등이었다. 1월 4일부터 24일까지 진행한 예약판매 역시 79.5%로 높은 실적을 기록했다. '안성마춤 한우행복(13만원)', '신세계소담사과·배세트(14만원)', '수협 특선 굴비 오복(15만원)' 등이 인기였다. '명품한우 다복(55만원)'은 1++ 최상급 한우를 써 가격이 높았으나 지난해보다 39% 매출이 증가했다. '수협 영광 참굴비 행복(30만원)' 역시 매출이 78%이 늘었다.

현대백화점 역시 지난달 4일부터 이달 5일까지 진행한 설 선물세트 판매 매출이 직전해 대비 48.3% 뛰었다. 한우(55.8%), 과일(52.3%), 굴비(51.4%), 건강기능식품(49.5%) 등 주요 상품군 매출이 급증했다. 롯데백화점 역시 50만~400만원에 달하는 초고가 와인 선물세트가 70% 이상 소진되는 등 프리미엄 선물세트로 눈을 돌리는 소비자가 많았다고 분석했다.

백화점들은 이같은 비대면 설이라는 특수한 상황에 맞춰 연휴 기간 각종 프로모션을 강화한다. 연휴 마지막 날인 밸런타인데이를 겨냥, 각종 초콜릿 상품을 선보인다. 현대백화점이 운영하는 식품 전문 온라인몰 '현대식품관 투홈'은 14일까지 '러브 페스타'를 진행, 초콜릿·마카롱·캐러멜 등 50여 상품을 판매한다. 경기 파주의 인기 디저트 카페 '더가미'의 프리미엄 디저트 브랜드 '파티셰리 마담정'의 '발렌타인 마카롱 큐피트 세트(1만2350원)', 벨기에 프리미엄 초콜릿 브랜드 '고디바'의 '골드컬렉션 3종(2만2000원)', 티라미수 전문점 '비스테까'의 '티라미수 홀케익(3만1350원)' 등을 내놨다.

신학기 특수를 노린 프로모션도 펼친다. 롯데백화점은 오는 3월4일까지 봄 신학기 행사 상품과 함께 다양한 혜택들을 온·오프라인에서 선보인다. 노스페이스키즈와 헤지스키즈에서는 책가방 세트를 할인한다. 노스페이스키즈 키즈와이드 프로텍션 스쿨팩은 10% 할인해 14만3100원에, 헤지스키즈 로얄체크 책가방 세트는 30% 할인해 13만9300원에 판매한다. 휠라에서는 백팩을 구매하면 엘홀더 세트(8종)를, 카본 백팩 구매 시 엘홀더 세트(8종) 및 워셔블 마스크 세트(마스크, 스트랩, 필터)를 점별 한정 수량으로 증정한다. 노스페이스 화이트라벨은 신학기 가방 구매 시(5가지 스타일) 10% 할인 혜택 행사를 오는 3월31일까지 진행한다.

유통업계 관계자는 "이번 설은 코로나19로 이동이 자유롭지 않은 데다 밸런타인데이 등이 겹쳐 설 연휴 고향을 방문하지 않은 고객들이 밸런타인데이 준비, 새학기 준비 등에 나설 것으로 보고 미리 행사를 준비했다"며 "비대면 설을 맞아 고가 선물이 인기를 끈 것처럼 상황에 따라 소비 패턴도 달라지므로 주시하고 있다"고 말했다.

