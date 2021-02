쏘카, 초등생 성폭행범 정보 제공 비협조 논란…결국 사과

[아시아경제 부애리 기자] 쏘카가 지난 6일 충남에서 발생한 미성년자 성폭행 사건 용의자 정보를 경찰에 제공하지 않았다는 논란에 대해 10일 사과했다.

박재욱 쏘카 대표는 이날 오전 사과문을 내고 "이용자의 범죄행위에 대한 경찰수사 협조 요청에 신속하게 협조하지 못한 회사의 대응과 관련해 피해자와 가족분들에게 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.

이어 그는 "피해자 보호와 용의자 검거를 위해 최선을 다한 경찰 관계자분들과 이번 일로 충격을 받은 국민 여러분께 사죄드린다"며 "회원 여러분께도 너무 송구하다"고 고개를 숙였다.

박 대표는 "수사기관이 범죄 수사를 위해 쏘카 이용자 정보를 요청할 경우 피해자 보호를 위해 내부 매뉴얼에 따라 협조해야 했으나 개인정보 보호를 이유로 신속하게 수사에 협조하지 못했다"며 "회원을 보호하고 피해자가 발생하지 않도록 모든 원칙과 과정에 대해 처음부터 끝까지 다시 점검하겠다"고 말했다.

쏘카는 향후 범죄행위에 대해 '무관용 원칙'으로 대응하겠다는 뜻을 밝혔다. 박 대표는 "범인 검거와 피해 예방을 위해 수사기관에 최대한 협력할 수 있도록 개인정보 보호와 현장범죄 상황의 수사협조에 대한 대응매뉴얼을 책임 있는 전문가와 협의해 재정비하겠다"고 덧붙였다.

쏘카는 피해자 가족에 대한 조치와 함께 사건에 대한 대응 경위에 대해 조사를 진행 중이다. 박 대표는 "조사 과정에서 밝혀진 잘못을 명백히 규명하고 회사의 책임에 대한 명백한 조치와 함께 고객센터 전 직원을 대상으로 한 재교육을 즉시 시행하겠다"며 "긴급상황에 대한 패스트트랙을 마련하는 등 재발 방지책을 마련해 철저히 시행하겠다"고 강조했다.

충남경찰청은 이날 오전 소셜네트워크서비스(SNS)에서 알게된 초등생을 불러내 성폭행한 뒤 달아났던 30대 용의자 A씨를 붙잡았다고 밝혔다. A씨는 지난 6일 초등학생 B양을 성폭행한 혐의를 받고 있다. A씨는 수도권과 충청도를 오가는 과정에서 쏘카를 이용했다. 경찰은 사건 당일 오후 쏘카에 정보제공을 요청했지만 쏘카 측이 정보 제공에 협조하지 않았고, 8일에야 성폭행 용의자 정보를 제공하면서 논란이 일었다.

