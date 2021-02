[e공시 눈에 띄네] 코스닥-9일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 녹원씨엔아이 =운영자금 및 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 100억원 규모로 사모 교환사채 발행 결정.

◆ 바이오리더스 =운영자금 조달을 위해 100억원 규모로 제3자배정증자 방식의 유상증자를 결정.

◆ 유비케어 =1주당 50원의 현금배당을 결정했다고 공시. 배당금 총액은 25억원.

◆ 에스에프에이 = 지난해 1673억원의 영업이익을 기록해 1년 전보다 22% 줄었다고 공시. 결산배당으로 1주당 950원의 현금배당 결정.

◆ 박셀바이오 = 개별 기준 지난해 영업손실이 42억5490만원을 기록해 전년 대비 6% 적자가 확대됐다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr