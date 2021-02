구례군, 설 연휴기간 비상진료 의료기관 및 약국 지정 운영

설 연휴 의료기관 및 약국, 공공보건기관 29개소 문 열어

응급의료 정보제공 앱(App) 이용해 문 여는 병원 및 약국 볼 수 있어

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 구례군은 설 연휴기간 동안 진료 공백을 방지하기 위해‘설 연휴 문 여는 의료기관 및 약국, 공공보건기관’ 29개소를 날짜별로 지정 운영한다고 9일 밝혔다.

구례군보건의료원은 의사회 및 약사회와 협의하여 설 연휴기간 동안 날짜별로 당번의료기관 및 약국을 지정하고 보건의료원과 보건지소, 진료소도 하루씩 문을 열어 군민들의 불편함을 최소화한다.

또한 코로나19 검사를 위해 보건의료원 선별진료소는 오전 9시께부터 오후 6시께까지, 구례병원 선별진료소는 24시간 매일 운영한다.

김순호 군수는 “설 연휴기간 동안 보건의료원 내 비상진료대책상황실을 운영하여 비상진료체계가 원활히 가동될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “연휴기간 중 응급 환자가 발생하면 119(구급상황관리센터) 또는 129(보건복지콜센터), 120(전라남도콜센터)를 통해 진료 가능한 의료기관 및 운영 약국을 안내 받을 수 있다”고 말했다.

한편, 명절 연휴기간 문 여는 의료기관 및 약국 현황은 응급의료포털, 스마트폰앱(App) ‘응급의료 정보제공’, 구례군홈페이지를 통해서도 확인 할 수 있다.

자세한 사항은 구례군 보건의료원 비상진료대책 상황실로 문의하면 된다.

