구례군, 블루잡 청년 뉴딜로 프로젝트 본격 추진

고용창출과 지역경제 활성화 일석이조 효과 기대

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 구례군(군수 김순호)은 고용 확대로 지역경제를 활성화하고 청년층의 지역 정착을 유도하기 위해 오는 21일까지 ‘블루잡 청년 뉴딜로 프로젝트’에 참여할 청년근로자 10명을 모집한다고 9일 밝혔다.

이달 중 선발절차를 거쳐 오는 3월부터 ‘블루잡 청년 뉴딜로 프로젝트’에 참여하게 될 청년근로자는 디지털·그린 뉴딜, 전남의 블루 이코노미 6대 분야 기업 등에서 우리 지역의 블루자원과 4차 산업혁명 시대 디지털 기술 분야를 접목하는 일자리 체험 기회를 갖게 된다.

아울러 일과 학습을 병행하며 정보 DB 구축, 에너지관리 시스템 분야 실무, 지역상권 빅데이터 자원화 지원 업무 등을 수행한다.

구례군에 거주하는 만 18세 이상 39세 이하의 미취업 청년 중 블루잡 청년 뉴딜로 프로젝트에 참여를 희망하는 사람은 오는 21일까지 (재)전남정보문화산업진흥원 온라인 접수처에 신청하면 된다.

김순호 구례군수는 “한국형 뉴딜의 핵심인 디지털·그린 뉴딜 분야와 전남도에서 집중 육성하고 있는 블루이코노미 6대 분야에서 고용을 촉진하고 청년층의 지역 정착을 유도해 고용창출과 지역경제 활성화라는 일석이조의 효과를 거두겠다”면서, “앞으로 이들을 포스트 코로나 시대의 사회변화를 이끌어 나갈 역량 있는 인재로 성장시키겠다”고 말했다.

호남취재본부 육미석 기자 kun5783@asiae.co.kr