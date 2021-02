日외무상 "韓 외교장관 바뀌어도 日정부입장 변함없어"

[아시아경제 김은별 기자] 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 한국의 새 외교부 장관이 취임했지만, 위안부 문제 등 양국 간 현안과 관련한 일본 정부 입장에 변함이 없다고 밝혔다.

모테기 외무상은 이날 오후 기자회견에서 정의용 신임 외교부 장관에게 어떤 역할을 기대하는지를 묻는 질문에 "양국은 서로에게 중요한 이웃나라이지만, 수년간 한국에 의해 국제약속이 깨져 양국 간 합의가 이행되지 않으면서 관계가 전례없이 어려운 상황"이라고 답했다.

그는 이어 "일본 정부는 일관된 입장에 근거해 한국 측에 적절한 대응을 강하게 요구해 나간다는 것에 변함이 없다"면서 한국 외교부 장관이 바뀌어도 마찬가지라고 강조했다. 또 "동시에 외교당국 간의 의사소통을 계속하는 가운데, 현안 해결을 위한 한국 측의 구체적인 제안을 주시하겠다"고 덧붙였다.

일본 정부는 한국 법원이 일본 기업과 정부에 각각 강제징용 및 위안부 피해자들에게 배상을 명령한 판결이 국가 간 약속인 1965년의 한일청구권협정과 2015년의 외교당국 간 위안부 합의에 어긋나는 것이라고 주장하고 있다. 따라서 판결 이행을 거부한 채 한국 정부가 시정할 대책을 내놓으라고 요구하고 있다.

