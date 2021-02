현대오일, 해피포인트와 함께 하는 보너스 카드 프로모션

[아시아경제 황윤주 기자] 현대오일뱅크가 4월말까지 SPC그룹과 연계하여 보너스카드 프로모션을 실시한다고 9일 밝혔다. SPC그룹은 2100만명의 회원수를 보유한 국내대표 멤버십 서비스 '해피포인트'를 운영중이다.

이 기간 동안 해피포인트 앱을 통해 현대오일뱅크 보너스카드를 신규로 발급받는 고객에게는 주유할인 쿠폰 3000원이 제공된다. 또한 SPC매장에서 현대오일뱅크 보너스 포인트를 사용하면 파리바게뜨 아메리카노 1+1쿠폰을 받을 수 있다.

현대오일뱅크 프리미엄 멤버십 가입자는 별도의 프로모션이 추가로 적용된다. 연간 무료 세차 8회, 예약 주유서비스, 주유쿠폰 등 기본혜택 외에도 SPC그룹 브랜드 할인쿠폰과 주유 시 해피포인트 더블적립 등의 혜택을 받을 수 있다.

현대오일뱅크 관계자는 "SPC그룹 외에도 다양한 기업과 제휴를 통해 보너스카드 고객을 위한 혜택을 확대해 나가겠다"고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr