[아시아경제 지연진 기자] 비트코인 관련주 위지트가 9일 장초반부터 가격제한선까지 올랐다.

위지트는 이날 오전오전 10시 12분 전일 대비 435원(29.9%) 오른 1890원에 거래 중이다. 위지트는 모바일 커머스 기업 옴니텔을 자회사로 두고 있어 비트코인 관련주로 꼽힌다.

앞서 미국 전기차업체 테슬라는 15억달러 상당의 비트코인을 사들였다고 밝혔다. 테슬라 측은 현금 수익원을 다양화하고 수익을 극대화하기 위한 조치라며 향후 테슬라 차량의 결제 수단으로 비트코인을 받겠다고 언급하기도 했다.

