CJ푸드빌 외식브랜드, 설 연휴 정상영업…방역 철저

전국 빕스, 계절밥상, 제일제면소, 더플레이스 매장은 연중무휴 운영으로 이번 설 연휴 정상 영업한다. 안전한 외식을 위해 업계 최고 수준의 방역기준으로 매장을 관리하고 운영할 예정이다. 철저한 방역과 위생관리를 마친 조리 환경에서 음식을조리해 매장 방문은 물론 배달 주문 시에도 안심하고 즐길 수 있다.

매장의고객 손이 닿는출입문, 손잡이, 콜벨등에향균필름을 부착했다. 빕스, 계절밥상은 각 테이블마다 손 세정제, 위생장갑을 비치했다. 계산대 투명 가림막 설치, 매장 내 음악 소리 30% 줄이기 등을 실시 중이다. 최근에는 국민건강보험공단과 함께 ‘착한 마스크 사용법(착한 마법)’ 캠페인을 시작해 국민의 안전과 방역에 힘쓰고 있다.

빕스(VIPS) 매장은 대구 턱살구이, 통연어구이, 피쉬빠삐요뜨 등 다양한 그릴 씨푸드를 즐기는 ‘씨푸드 그릴 존’과 함박, 감바스 등을 취향에 맞게 바로 조리해 즐기는 ‘씨즐링 그릴 존’이 운영 중이다. 계절밥상은 제철 해산물을 활용한 ‘통영 석화찜’, ‘백골뱅이찜’, ‘겨울바다 모둠해물찜’, ‘해물짬뽕탕’ 등을 준비했다.

