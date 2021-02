볼보자동차, 에코바디스 지속가능평가 '상위 1%' 획득

[아시아경제 이기민 기자] 볼보자동차가 글로벌 지속가능성 평가기관 에코바디스(EcoVadis)의 글로벌 기업 지속가능성 성과 조사에서 상위 1% 기업에게 부여되는 '플래티넘 메달 등급(Platinum Medal Rating)'을 획득했다고 9일 밝혔다.

에코바디스는 160여 개국, 200여개 산업, 약 7만5000개 이상의 기업들을 대상으로 환경, 노동 및 인권, 윤리, 지속가능성 조달 등 4가지 주요 카테고리에 따라 평가를 진행하고 있다.

볼보자동차는 ▲전체 공급망 전반에 걸친 이산화탄소 감축 조치 ▲과학 기반 감축목표 이니셔티브(Science Based Targets initiative, SBTi)’가 승인한 지속가능성 전략 ▲에너지 효율 개선을 위한 노력 및 자재와 자원의 효율적 사용 등에서 긍정적인 평가를 받아 전체 기업 중 상위 1%에 이름을 올렸다. ▲다양성과 포용을 촉진하기 위한 노력 ▲노동권 보호를 위한 이니셔티브 ▲ 광범위한 윤리적 비즈니스 교육 프로그램 및 전 세계에서 시행 중인 지속 가능한 조달 역시 높은 평가를 받았다.

볼보자동차는 2040년까지 기후중립 기업이 되겠다는 비전에 따라 모든 운영 및 제품에서 탄소 배출량을 다루는 포괄적인 계획을 갖추고 있다. 자동차 배기가스를 줄이는 문제뿐만 아니라 제조 네트워크를 비롯해 더 폭넓은 운영, 공급망, 자재의 재활용 및 재사용 등으로 탄소 배출 문제를 해결할 계획이다.

이에 따라 국내에서도 전 사업장 및 브랜드가 주관하는 모든 행사장 내에 일회용 플라스틱 사용을 제한하고, 고객 커뮤니케이션에 사용하는 모든 인쇄물을 디지털 플랫폼으로 전환한 바 있다.

지난해에는 전세계 최초로 디젤 판매를 전면 중단하고 모든 차종을 하이브리드 라인업(MHEV·PHEV)으로 구축한 바 있고, 올해는 브랜드 최초의 순수 전기차인 XC40 리차지(Recharge)를 선보일 예정이다.

앤더스 칼버그(Anders Karrberg) 볼보자동차 글로벌 지속가능성 부문 총괄은 "볼보자동차에게 지속가능성은 안전만큼이나 중요한 가치다. 이를 위해 탄소 배출량 감축을 포함해 지속가능한 기업이 되기 위한 전사적인 노력을 이어가고 있다"며 "이러한 가운데 에코바디스의 엄격한 평가를 통해 현재 우리가 올바른 길을 가고 있다는 것을 확인하게 된 것은 매우 고무적인 성과다"고 밝혔다.

