LG전자, 美 최대 주방·욕실 전시회 KBIS 2021 참가

빌트인 제품 선보여…한달간 가상전시관도 운영

[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 9일(현지시간)부터 12일까지 온라인으로 진행되는 미국주방욕실협회 주관 미국 최대 주방·욕실 전시회 'KBIS 2021'에 참가해 빌트인 제품을 선보인다고 밝혔다.

올해 처음 온라인 방식으로 진행되는 KBIS는 매해 주방 디자이너, 건축가, 인테리어 전문가 등 전 세계 빌트인 가전 고객들이 찾는 행사다. LG전자는 이번 행사에 맞춰 한달 간 가상 전시관을 운영한다. 가상 전시관은 빌트인 가전인 '시그니처 키친 스위트'와 프리미엄 빌트인 제품으로 구성된 LG 스튜디오 등 다양한 제품으로 조성됐다.

시그니처 키친 스위트관에는 올해 처음 선보이는 36인치 가스 프로레인지, 서랍형 냉장고, 와인셀러와 48인치 듀얼 퓨얼 프로레인지, 컬럼형 냉장고·냉동고·와인셀러, 식기세척기, 전자레인지 등 총 22종의 제품이 소개돼, 이를 본 소비자들이 온라인을 통해 실시간으로 제품 상담도 받을 수 있다고 LG전자는 설명했다.

LG 스튜디오관에는 원바디 세탁건조기 워시타워와 스타일러 등 LG 스튜디오 브랜드로 선보이는 제품도 체험할 수 있는 자리가 마련됐다. 워시타워는 세탁기와 건조기가 일체형으로 구현된 제품이며 스타일러는 LG전자의 대표적인 스팀가전이다. 이 외에도 ▲LG 인스타뷰 냉장고 ▲LG 인스타뷰 씽큐 오븐 ▲프리미엄 무선청소기 코드제로 A9S 신제품 ▲퓨리케어 360° 공기청정기 ▲쿼드워시 식기세척기 등도 선보인다.

