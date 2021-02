[아시아경제 이선애 기자] 메리츠증권은 9일 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 183,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 176,500 2021.02.09 07:58 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일"착한성분 살리고 천연향 더하고"…고품질 화장품 MZ 공략신세계인터, 1020 겨냥 화장품 '로이비' 선봬 close 에 대한 투자의견 '매수'를 유지하며, 목표주가는 24만원으로 9% 상향한다고 밝혔다.

하누리 메리츠증권 연구원은 "올해 예상 주당수이익(EPS) 변동률 12.7% 증가를 적용해 목표주가를 상향한다"면서 "우선 올해 영업이익이 86.6% 증가할 것으로 보이며, 화장품의경우 1분기 스위스퍼펙션 연결 편입과 2분기 신규 브랜드 출시 등으로 외형성장이 기대된다"고 설명했다. 이어 하 연구원은 "의류 자주의 경우 오프라인 효율화에 따른 수익성 향상이 기대되기 때문에 주가 또한 키 맞추기가 필요하다는 판단"이라면서 "화장품 주가 수익률이 20.8% 증가한 반면 신세계인터내셔날은 12% 감소한상황"이라고 덧붙였다.

한편 신세계인터내셔날은 2020년 4분기 매출액 3836억원(-3.5% YoY; 이하 YoY), 영업이익 174억원(-19.8%), 순이익 247억원(+30.3%)을 기록하면서, 시장 기대치를 상회했다. 외제 강세가 주효했다. 화장품(수입 매출액 +80.4%)과 의류(해외패션 영업이익 +59.0%) 모두 성장했다.

