"코로나 백신을 지켜라"…경기소방본부, 화재 등 안전대책 마련

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 코로나19 백신 보관 시설에 대한 안전대책 강화에 나선다.

경기소방본부는 평택과 이천에 마련된 도내 백신보관시설(초저온 냉동고) 2곳을 대상으로 유사시에 대비해 신속대응 체계를 구축하고 하루 두 차례 119안전센터가 기동순찰을 실시할 계획이라고 9일 밝혔다.

특히 대응 2단계를 가정해 매월 한 차례 가상화재 대응훈련을 실시한다. 대응훈련에는 인접한 소방서 5~9곳에서 인력과 장비 등이 동원된다.

경기소방본부는 이와 함께 도내 42곳으로 예정된 백신 예방접종센터를 대상으로 전기와 가스 등 민간전문가 등이 참여한 합동 화재안전 점검을 실시한다. 또 관계인 주도의 비대면 소방시설 작동기능점검도 분기별로 진행한다. 예방접종센터별 소방서 팀장 이상 간부 지정담당제도 운영한다.

이상규 경기소방본부장은 앞서 8일 경기도 이천 소재 코로나19 백신 저장시설 ㈜지트리비앤티 물류센터를 방문해 시설을 둘러보고 화재안전 점검을 실시했다.

이 본부장은 "코로나19 백신 저장시설은 국민안전과 직결되는 만큼 화재를 예방하는 것이 무엇보다 중요하다"면서 "냉동창고에서 발생할 수 있는 사고유형들을 파악, 유형별로 대응방안을 항상 숙지해 철저한 화재예방 대책을 추진해 나가겠다"고 강조했다.

앞서 경기도는 코로나19 백신접종에 참여할 의료기관 모집을 위해 경기도 지역협의체를 구성하고, 도내 42곳 이상 백신 접종센터를 마련키로 했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr