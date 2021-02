“불효자는 온다더라” 담양군 유튜브 설맞이 이색 영상 ‘눈길’

비대면 설맞이 유쾌한 영상 ‘고향에서 온 편지’ 제작





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군이 설 연휴를 맞아 비대면 설맞이 따스한 영상을 제작해 화제다.

8일 담양군은 코로나19로 여느 때와 같은 명절을 보낼 수 없어 아쉬운 군민과 귀성객에게 ‘따스한 마음을 전달하자’는 취지를 담아 유튜브에 영상을 선보였다.

이번 영상은 설 연휴 여행자제, 5인 이상 모임 금지 등 코로나19 확산 방지 정부 지침에 따른 사회적 거리두기 캠페인 목적으로 제작됐으며, ‘2m 이상 거리두기’ ‘5인 이상 집합 금지’ 등 방역 수칙을 철저하게 준수하며 촬영했다.

특히, 담양군 마을 주민들이 직접 출연해 자식과 가족·친지에게 보내는 ‘고향에서 온 편지’ 형태로 제작, 코로나19로 심신이 지쳐있는 어려운 상황 속에 모두가 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 희망의 메시지를 전달했다.

군 관계자는 “영상 촬영에 익숙하지 않은 군민들의 진심이 담긴 목소리가 모여 코로나19로 힘겨운 시기에도 훈훈한 분위기를 조성했다”며 “고향에 계시는 부모님들이 자식을 걱정해서 먼저 오지 말라는 영상을 선보이며 호평을 받고 있다”고 말했다.

한편. 영상은 담양군 공식 유튜브 채널(담양 여행·DAM YANG)에서 만나볼 수 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr