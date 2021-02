김진욱·윤석열 면담 마쳐… 실무협의 채널 가동키로(상보)

윤석열 "공수처 원활한 운영 위해 적극 협력할 것"

[아시아경제 최석진 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처(이하 공수처) 처장이 8일 윤석열 검찰총장을 만나 공수처와 검찰 양 기관 간 실무협의 채널을 가동하기로 합의했다.

윤 총장은 김 처장에게 공수처의 원활한 운영을 위해 적극 협력하겠다는 입장을 빍힌 것으로 알려졌다.

김 처장은 이날 오후 4시부터 서울 서초동 대검찰청에서 윤 총장과 1시간 30분가량 회동한 뒤 취재진과 만나 "사건이첩 조항에 관해 협력을 잘하기로 원론적인 대화를 나눴다"며 "(면담) 분위기가 좋았지만 사건 이첩 기준에 관한 구체적인 대화를 나누지는 않았다"고 전했다.

그는 "3월 말, 4월 초가 돼야 (공수처) 인사가 끝날 것 같아 구체적인 사건 이첩 기준에 대해서는 논의하지 않았다"며 "대검에서도 구체적인 전달 사항은 없었다"고 밝혔다.

이어 "전체적으로 우리나라의 반부패 수사 역량을 효율적으로 써야 한다는 점에서 서로 협조를 잘하자고 원론적인 말을 많이 나눴다"며 "다음 만남을 정하지는 않았고, 실무적으로 채널을 가동해 협조하기로 했다"고 덧붙였다.

면담에서 윤 총장이 어떤 발언을 했는지를 묻는 취재진의 질문에는 "공수처가 출범하면서 판·검사, 고위 경찰에 대한 수사·기소권을 다 가졌다는 취지로 (이야기했다)"며 "공수처가 수사해서 검찰에 넘겨야 하는, 수사권만 가진 부분에 대해서는 빈틈이 생기지 않도록 상호 협조하자고 했다"고 전했다.

예상보다 면담이 길어진 것에 대해 그는 "검찰 제도에 대한 학술적이고 법리적인 이야기를 많이 나눴다"고 말했다.

대검찰청은 이날 두 사람의 면담이 끝난 직후 "윤 총장은 오후 4시부터 1시간30분 동안 대검을 방문한 김 처장과 상호협력 방안 등에 대해 면담했다"며 "그 자리에서 검찰총장은 공수처장의 취임을 축하하면서 공수처의 원활한 운영을 위해 적극 협력하기로 했다"고 밝혔다.

이어 "구체적인 협력방안은 공수처의 조직 구성 등 수사 준비가 완료되는 상황에 따라 추후 논의하기로 했다"고 밝혔다.

윤 총장은 김 처장에게 2016년 박근혜 전 대통령 국정농단 사건 특별검사팀에서 수사팀장으로 활동했던 경험을 설명한 것으로 알려졌다.

이날 회동에는 공수처에서 박명균 정책기획관이, 대검에서 조남관 차장검사·박기동 형사정책담당관·전무곤 정책기획과장이 각각 배석했다.

한편 김 처장은 이날 윤 총장을 만나기 위해 대검 청사로 들어가며 '검찰과의 선의의 경쟁' 발언의 취지를 묻는 기자들의 질문에 "국민의 기본권 보호와 인권 친화적 수사를 위해 검찰과 선의의 경쟁을 하겠다는 의미'라고 밝혔다.

또 이날 오전 출근길에 '공수처 1호 사건 수사를 비공개로 진행할 수 있다'고 한 발언에 대한 질문에는 "사건에 따라 공개할 수도 비공개할 수도 있다는 의미"라며 "크게 의미를 두고 한 발언은 아니다"고 해명했다.

또 윤 총장과의 만남에 대해 "한 번 뵙는 게 아니고 여러 채널을 통해 의사소통을 할 계획"이라고 밝혔다.

지난달 21일 취임한 김 처장은 같은 달 26일 박병석 국회의장과 이낙연 더불어민주당 대표, 주호영 국민의힘 원내대표를 차례로 만났다.

또 같은 달 27일 이찬희 대한변호사협회 회장, 29일 김명수 대법원장을 각각 예방했다. 김 처장은 박범계 법무부 장관과도 면담 일정을 조율 중인 것으로 알려졌다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr