경남도, 마창대교 통행료 인하 방안 찾는다 … 분야별 전문가 TF팀 구성

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도가 과도한 요금으로 도민들의 불만이 큰 마창대교에 대해 분야별 전문가들을 구성해 통행료 인하 방안에 나섰다.

경남도는 전국 최고 수준의 통행료를 받는 마창대교의 통행료 인하 방안에 대해 도와 창원시, 분야별 전문가들로 TF팀을 구성해 인하방안을 모색하겠다고 8일 밝혔다.

마창대교는 2008년 7월 개통해 MRG 방식으로 운영됐다. 2017년 재구조화를 통해 수입 분할방식으로 변경해 1761억원 가량의 재정 절감을 이뤘다.

최초 개통 시 통행료는 2400원이었으며 2009년 2000원으로 인하했고, 2012년부터 현재까지 2500원으로 운영되고 있다.

현재 협약에 따르면 8년마다 500원씩 통행료를 인상하게 돼 있어 소형차 기준으로 현재 통행료 2500원이 2022년에는 3000원, 2030년에는 3500원으로 인상될 예정이다.

그동안 도에서 재정지원금으로 부담한 금액은 약 958억원이며 협약대로 요금 인상이 이뤄지지 않을 경우, 도는 약 2000억~3500억원의 재정지원금을 추가로 부담해야 한다.

또 할인통행권 발급 시 할인되는 금액을 전액 도에서 부담하고 있어 실제 도에서 부담하는 재정지원금은 증가할 것으로 보인다.

이에 도는 재정부담을 최소화하면서 마창대교를 이용하는 도민의 이용요금 부담을 완화할 방안을 모색할 계획이다.

도에서는 창원시와 민자도로 전문가, 회계 전문가 등 분야별 전문가로 TF팀을 구성해 새로운 교통수요 분석을 통한 자금 재조달, 출퇴근 시간대 탄력요금제 도입, 창원시와 주무관청변경 협의 등 도민이 체감할 수 있는 다양한 요금 인하 방안을 찾을 계획이다.

특히 협약에 따라 내년부터 통행료가 500원 인상될 예정이다. 이에 따라 올해 안에 해법을 모색해 대안을 마련할 계획이다.

