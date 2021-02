[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점(점장 나연)이 오는 10일까지 9층 특설매장에서 1년에 단 한번 진행하는 비너스 균일가전을 진행한다. 발렌타인데이를 앞두고 선보이고 있는 이번 행사에서는 란제리 인기 아이템을 최대 70% 할인된 균일가로 만나볼 수 있다.

